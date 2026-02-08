Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Prema vremenskoj prognozi, danas ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost.

Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Upozorenje: MAGLA - Horizontalna vidljivost & 200 m, verovatnoća 80%. U ponedeljak umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku