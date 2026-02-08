Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Mondo pre 28 minuta  |  Mihajlo Sfera
Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Prema vremenskoj prognozi, danas ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla ili niska oblačnost.

Tokom dana umereno i potpuno oblačno tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Upozorenje: MAGLA - Horizontalna vidljivost & 200 m, verovatnoća 80%. U ponedeljak umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Maglovito nedeljno jutro: Tokom dana oblačno, najviša dnevna do 14 stepeni

Maglovito nedeljno jutro: Tokom dana oblačno, najviša dnevna do 14 stepeni

Telegraf pre 13 minuta
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka sutra i sledeće sedmice

RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka sutra i sledeće sedmice

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Još jedna tura za Evropu i Balkan

Još jedna tura za Evropu i Balkan

Velike priče pre 23 minuta
Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Mondo pre 28 minuta
Da li je moje tijelo moje ili njegovo?

Da li je moje tijelo moje ili njegovo?

Velike priče pre 28 minuta
Maglovito nedeljno jutro: Tokom dana oblačno, najviša dnevna do 14 stepeni

Maglovito nedeljno jutro: Tokom dana oblačno, najviša dnevna do 14 stepeni

Telegraf pre 13 minuta
Niška policija upozorila građane na prevare na aplikaciji za razmenu poruka

Niška policija upozorila građane na prevare na aplikaciji za razmenu poruka

Medijska kutija pre 58 minuta