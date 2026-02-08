MUP: Posle potere vozilo kojim je otet Kajmakoski zaustavljeno u Rumi - pevač zatečen vezanih ruku, otmičari pobegli

N1 Info pre 37 minuta  |  N1 Beograd
MUP: Posle potere vozilo kojim je otet Kajmakoski zaustavljeno u Rumi - pevač zatečen vezanih ruku, otmičari pobegli

Policija je, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca, uz pretnju nožem i vatrenim oružjem, otela makedonskog pevača Daniela Kajmakoskog (43) u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici u Beogradu i iznuđivala mu novac, navedeno vozilo zaustavila na teritoriji Rume.

Kajmakoski je, kako navodi MUP, zatečen u vozilu vezanih ruku, a otmičari su uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu. Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima, saopštio je MUP. Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku, dodaje se. Kako pišu beogradski mediji,
