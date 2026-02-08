Poslanica koja "sedi u krilu ministra" verbalno napala posmatrača na izborima u Doboju

Ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske održavaju se danas na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština u Republici Srpskoj, a ozbiljniji incident zabeležen je u Doboju, gde je poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sanja Vulić napala jednog posmatrača, objavili su mediji.

Mediji u BiH su objavili da je prvi incident na ponovljenim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske zabeležen na jednom biračkom mestu u Doboju, u Srednjoškolskom centru u Doboju, a intervenisala je i policija. Prema navodima medija, poslanica u Predstavničkom domu PS BiH, Sanja Vulić iz SNSD-a napala je posmatrača opozicionog kandidata za predsednika Republike Srpske (SDS). S druge strane, Vulić je izjavila da joj je jutros prilikom glasanja na