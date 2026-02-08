Mančester siti nakon preokreta na gostovanju pobedio Liverpul u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostovanju Liverpul sa 2:1, u utakmici 25. kola Premijer lige.

Liverpul je poveo u 74. minutu, kada je gol iz slobodnog udarca sa oko 25 metara postigao Dominik Soboslaj. Siti je do izjednačenja došao u 84. minutu. Loptu je pred gol glavom poslao Erling Haland, a najbolje se snašao Bernardo Silva, koji je uklizao i postigao pogodak za goste. Gosti su do sva tri boda stigli u trećem minutu nadoknade vremena, kada je precizan sa jedanaesterca bio Haland. Siti je mogao i do trećeg gola u 10. minutu nadoknade, kada je sa polovine