Pevač Danijel Kajmakoski oslobođen posle otmice u Beogradu, policija traga za izvršiocima

Makedonski pevač Daniel Kajmakoski (43) otet je u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici u Beogradu, a policija ga je oslobodila nakon potere, zaustavivši vozilo na teritoriji Rume.

Dva, za sada nepoznata izvršioca, otela su pevača uz pretnju nožem i vatrenim oružjem i pokušala da mu iznude novac. Kako navode beogradski mediji, Kajmakoski je otet posle nastupa, dok se nalazio u svom automobilu u blizini Beton hale, gde su ga vezali, a potom nastavili da se voze u njegovom vozilu. Navodno su za otkup tražili 20.000 evra. Tokom bekstva krenuli su ka Rumi, gde su pokušali da zaustave pripadnici saobraćajne policije. Tom prilikom vozilo je udarilo
