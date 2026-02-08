Vanredni parlamentarni izbori u Japanu: Ubedljiva pobeda koalicije Sanae Takaiči

Koalicija japanske premijerke Sanae Takaići ubedljivo je pobedila na vanrednim izborima za Donji dom parlamenta, pokazuju danas objavljene izborne ankete.

Njena Liberalno-demokratska partija i koalicioni partneri obezbedila je najmanje 366 od ukupno 465 mesta u Donjem domu japanskog parlamenta, objavio je javni servis NHK, što znači da ima komotnu većinu, prenosi Rojters. Mada je ubedljiva pobeda vladajuće koalicije očekivana, ostvarenom rezultatu se nisu nadali ni sami stratezi LDP. Glasanje je obavljeno na 4.400 mesta, ali je izlaznost bila niska zbog jakih snežnih padavina. Sanae Takaići je za premijerku izabrana