Federalna služba bezbednosti Rusije privela je izvršioca pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva

MOSKVA - Ljubomir Korba, koji je pokušao da izvrši atentat na prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, doputovao je u Moskvu krajem decembra 2025. godine po nalogu ukrajinskih obaveštajnih službi da izvrši teroristički napad, saopštila je danas pres-služba ruskog Istražnog komiteta. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da je Korba stigao u Moskvu na osnovu instrukcija ukrajinskih