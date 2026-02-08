Stanje generala Aleksejeva ozbiljno, ali nije u životnoj opasnosti

U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara izveden je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva

Stanje general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, ranjenog u atentatu izvedenom 6. februara, ocenjeno je kao ozbiljno, ali stabilno, a njegov život nije u opasnosti, rekli su medicinski zvaničnici agenciji TASS. „Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno. Nema opasnosti po njegov život i on je svestan”, rekao je neimenovani izvor za rusku agenciju. U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara izveden je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva, prvog zamenika načelnika