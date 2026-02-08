Tropski ciklon Mičel približava se regionu Pilbara, luke zatvorene

Oluje kategorije tri, dva nivoa ispod najjačih, obično donose vetrove koji oštećuju objekte, useve i drveće, i izazivaju nestanak struje, prema podacima meteorološkog zavoda

SIDNEJ – Tropski ciklon Mičel se pojačao danas i krenuo ka severozapadu Australije, u region Pilbara. Port Hedland, kao i obližnje luke Ašberton, Kejp Preston Vest, Dampijer i ostrvo Varanus, zatvoreni su u subotu dok se Mičel razvijao uz obalu regiona Pilbara u Zapadnoj Australiji, bogatog resursima, prenosi Rojters. Australijski meteorološki zavod saopštio je da je Mičel ojačao do ciklona kategorije 3 sa udarima vetra do 195 km/na čas. Oluje kategorije 3, dva