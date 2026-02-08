Tropski ciklon Mičel približava se regionu Pilbara, luke zatvorene

Politika pre 20 minuta
Tropski ciklon Mičel približava se regionu Pilbara, luke zatvorene

Oluje kategorije tri, dva nivoa ispod najjačih, obično donose vetrove koji oštećuju objekte, useve i drveće, i izazivaju nestanak struje, prema podacima meteorološkog zavoda

SIDNEJ – Tropski ciklon Mičel se pojačao danas i krenuo ka severozapadu Australije, u region Pilbara. Port Hedland, kao i obližnje luke Ašberton, Kejp Preston Vest, Dampijer i ostrvo Varanus, zatvoreni su u subotu dok se Mičel razvijao uz obalu regiona Pilbara u Zapadnoj Australiji, bogatog resursima, prenosi Rojters. Australijski meteorološki zavod saopštio je da je Mičel ojačao do ciklona kategorije 3 sa udarima vetra do 195 km/na čas. Oluje kategorije 3, dva
