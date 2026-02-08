Srbija više liči na kazino nego na uređeni sistem

Vlast mora da shvati da privreda nije kockarnica, a u postojećem sistemu možete biti samo srećni dobitnik ili nesrećni gubitnik, ali ne možete očekivati dugoročni uspeh. Režim se boji privatnog vlasništva, jer ono traži slobodu, a ne tutorstvo. Promenom oblika organizovanja javna preduzeća neće postati efikasnija, ali će biti spremna na prodaju ako se ukaže potreba za tim

To što će rast BDP-a Srbije ove godine biti veći od prošlogodišnjih dva odsto nije razlog za radovanje. Naprotiv, brine me kako će taj rast biti ostvaren, ističe Goran Kovačević, osnivač trgovinskog lanca Gomeks, koji je 2022. većinski udeo prodao investicionom fondu CECAT, a prošle jeseni, nakon kritika na račun Vlade Srbije, povukao se iz upravljanja firmom koju je sam osnovao 1995. Na pitanje da li deli optimizam predsednika Aleksandra Vučića da će 2026. biti