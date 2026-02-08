Ambasador Britanije o pravosudnim zakonima: Razočaranje što Srbija pravi korake unazad

Ambasador Velike Britanije u Beogradu Edvard Ferguson izjavio je da su odnosi sa Srbijom dobri, ali i da je Srbija sa "pravosudnim amandmanima napravila korak nazad" u evrointegracijama.

"Ono što želimo jeste zaista pozitivan, moderan odnos sa Srbijom, orijantisan ka budućnosti. Deluje mi da ponekad previše gledamo jedni na druge kroz prizmu devedesetih godina prošlog veka i želim da to prevaziđemo i više razmišljamo o budućnosti", rekao je Ferguson u intervjuu za list Politika, govoreći o odnosu njegove države i Srbije. Kako je dodao, mnogo se radi na modernizaciji odnosa u različitim oblastima. "Trgovina između Srbije i Britanije je porasla za