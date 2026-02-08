Opozicioni kandidat za predsednika Republike Srpske priznao poraz

Branko Blanuša, kandidat opozicione Srpske demokratske stranke (SDS), na ponovljenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) večeras je priznao poraz.

On je istakao da je izborni dan bio obeležen sa dosta ucena i nepravilnosti, što je posebno bilo izraženo kroz kupovinu glasova. "Pritiscima i ucenama ostvaren je ovakav rezultat. Mi moramo sada izvući pouku i pripremiti se za iduće izbore koji su pred nama (opšti izbori u BiH u oktobru ove godine)", rekao je Blanuša novinarima u Izbornom štabu SDS-a u Banjaluci. Naveo je i da je vladajuća koalicija u RS u ove izbore uložila ogromne javne resurse. "Nisam razočaran.