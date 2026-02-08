Japanska premijerka Sanae Takaiči se nada velikoj pobedi na današnjim prevremenim izborima

Takaiči je jako popularna ali vladajuća Liberalno demokratska partija, (LDP) koja je vladala Japanom većim delom poslednjih sedam decenija je u teškoćama zbog raznih skandala.

Takaiči je sazvala prevremene izbore posle samo tri meseca na dužnosti nadajući se da će iskoristiti svoju popularnost pre nego što ona izbledi da bi poboljšala podršku stranki. Ona hoće da ostvari napredak na desničarskoj agendi čiji cilj je jačanje japanske privrede i vojnih kapaciteta dok rastu tenzije sa Kinom. Ona takođe hoće da razvija veze sa svojim ključnim saveznikom SAD i ponekad nepredvidivim predsednikom Donaldom Trampom. Ultrakonzervativna Takaiči,