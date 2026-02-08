Denver prekinuo niz poraza, tripl-dabl Jokića protiv Čikaga

RTS pre 1 sat
Denver prekinuo niz poraza, tripl-dabl Jokića protiv Čikaga

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 136:120 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39) u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Nagetsi su uspeli da prekinu niz od tri uzastopna poraza i ponovo se osiguraju na trećoj poziciji Zapadne konferencije. Denver je bolje ušao u utakmicu, a dobar protok lopte i poeni iz kontranapada doneli su mu brzo dvocifrenu prednost – 21:31. Ona nije dugo trajala pošto je domaći tim odgovorio trojkama i zaostatak na kraju četvrtine smanjio na svega tri poena. U nastavku se igralo u serijama – gosti bi imali par poena prednosti, a onda bi Čikago uzvraćao i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Monstruozno zakucavanje reprezentativca Srbije! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i…

Monstruozno zakucavanje reprezentativca Srbije! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i ekipa ostali u neverici! (video)

Kurir pre 1 sat
Jokić se poigravao u NBA i ponovo pisao istoriju, posle ga dobar prijatelj uporedio sa legendarnim sportistom!

Jokić se poigravao u NBA i ponovo pisao istoriju, posle ga dobar prijatelj uporedio sa legendarnim sportistom!

Telegraf pre 1 sat
Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona od Bruklina

Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona od Bruklina

RTS pre 2 sata
Ako ste prespavali istorijski spektakl Jokića - ovo morate pogledati! Zavalite se i uživajte u magiji srpskog Džokera…

Ako ste prespavali istorijski spektakl Jokića - ovo morate pogledati! Zavalite se i uživajte u magiji srpskog Džokera! Tripl-dabl za pamćenje! (video)

Kurir pre 2 sata
Jokić bez dlake na jeziku: Pričao o rekordu, Vučeviću, Bogdanoviću

Jokić bez dlake na jeziku: Pričao o rekordu, Vučeviću, Bogdanoviću

Euronews pre 2 sata
"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

"Baš ću dobro da lažem": Jokiću je bilo neprijatno da priča o jednoj temi posle nestvarne partije

Mondo pre 3 sata
"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

"Ima da lažem - baš dobro" Nikola Jokić je potpuni hit: Samo on može ovako da reaguje posle istorijske patije! (video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAČikagoDenverTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Mučne scene sa Zimskih olimpijskih igara! Lindzi Von morali da evakuišu helikopterom sa staze! Uznemirujuće i jezive…

Mučne scene sa Zimskih olimpijskih igara! Lindzi Von morali da evakuišu helikopterom sa staze! Uznemirujuće i jezive fotografije šokirale planetu! (foto)

Kurir pre 3 minuta
„Džoker“ posle nokauta: Da izigravam dvorsku ludu? Boli me k**ac!

„Džoker“ posle nokauta: Da izigravam dvorsku ludu? Boli me k**ac!

Sport klub pre 13 minuta
Amerika slavi i tuguje: Zlato za Džonson u senci pada Lindzi Von

Amerika slavi i tuguje: Zlato za Džonson u senci pada Lindzi Von

Sport klub pre 13 minuta
(Ne)zaboravljeni: Veselin Petrović, nekadašnji košarkaški evropski šampion prvak SFRJ u rvanju stigao s loptom na krov Evrope…

(Ne)zaboravljeni: Veselin Petrović, nekadašnji košarkaški evropski šampion prvak SFRJ u rvanju stigao s loptom na krov Evrope

Dnevnik pre 3 minuta
Šaras na mukama, povredio mu se važan igrač

Šaras na mukama, povredio mu se važan igrač

Sport klub pre 12 minuta