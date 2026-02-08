Problem sa Olimpijakos pred duel sa Zvezdom - NBA pojačanje odsutno na duže staze

RTS pre 6 minuta
Košarkaš Olimpijakosa Kori Džozef odsustvovaće neodređeno vreme sa terena pošto je zadobio povredu mišića, izjavio je trener grčkog kluba Jorgos Barkokas.

"Imam najnovnije informacije, ali je bolje da ih klub zvanično objavi da se ne bih upetljao u medicinsku terminologiju. Neće igrati za nas u narednom periodu", izjavio je Barcokas posle pobede Olimpijakosa protiv Promiteasa (102:87) u 18. kolu grčkog šampionata. Džozef je ove sezone odigrao tri meča za Olimpijakos u Evroligi, a imao je prosek od 4,3 poena, dve asistencije i 1,3 skoka po utakmici. Košarkaši Olimpijakosa dočekaće 12. februara na svom terenu ekipu
Ključne reči

KošarkaNBAEvroligaOlimpijakos

