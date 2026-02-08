Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

RTS pre 1 sat
Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

Rat u Ukrajini – 1.446. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na postrojenja, od kojih zavisi rad nuklearnih elektrana, dosežu nivo koji ne bi dozvolili čak ni teroristi. S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban poručio je da je Ukrajina neprijatelj Mađarske zbog toga što je zahtevala od Brisela da Mađarska ne dobija jeftine ruske energente.

Moskva: Tokom noći oborena 22 ukrajinska drona Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 22 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je tamošnje Ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je 11 ukrajinskih bespilotnih letelica oboreno iznad Brjanske oblasti, a šest iznad Crnog mora, prenela je agencija RIA Novosti. Ističe se da su četiri drona oborena iznad Kaluškog i jedan iznad Kurskog regiona. (Tanjug/RIA Novosti) Opširnije Kraće Još jedan
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

RTV pre 18 minuta
Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

Politika pre 1 sat
Rusko ministarstvo: PVO oborila 22 ukrajinska drona tokom noći iznad Rusije

Rusko ministarstvo: PVO oborila 22 ukrajinska drona tokom noći iznad Rusije

Telegraf pre 47 minuta
Zelenski o ruskim napadima na nuklearne elektrane: "Čak ni teroristi nisu to radili"

Zelenski o ruskim napadima na nuklearne elektrane: "Čak ni teroristi nisu to radili"

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBriselTanjugMađarskaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

RTV pre 18 minuta
Ukrajina ne veruje saveznicima - sprema plan B posle rata: ulažu milijarde u vojsku koje bi se i Rusija plašila

Ukrajina ne veruje saveznicima - sprema plan B posle rata: ulažu milijarde u vojsku koje bi se i Rusija plašila

Euronews pre 27 minuta
FSB: Priveden napadač na ruskog generala

FSB: Priveden napadač na ruskog generala

Sputnik pre 3 minuta
Jutros eruptirao vulkan Šiveluč! Pepeo se diže na 11 kilometara, avioni u opasnosti - izdato crveno upozorenje

Jutros eruptirao vulkan Šiveluč! Pepeo se diže na 11 kilometara, avioni u opasnosti - izdato crveno upozorenje

Blic pre 3 minuta
Koliko je Tramp promenio odnose sa Evropom: Atmosfera između saveznika drastično promenjena

Koliko je Tramp promenio odnose sa Evropom: Atmosfera između saveznika drastično promenjena

Blic pre 3 minuta