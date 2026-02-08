Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

Rat u Ukrajini – 1.446. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na postrojenja, od kojih zavisi rad nuklearnih elektrana, dosežu nivo koji ne bi dozvolili čak ni teroristi. S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban poručio je da je Ukrajina neprijatelj Mađarske zbog toga što je zahtevala od Brisela da Mađarska ne dobija jeftine ruske energente.

Moskva: Tokom noći oborena 22 ukrajinska drona Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 22 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je tamošnje Ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je 11 ukrajinskih bespilotnih letelica oboreno iznad Brjanske oblasti, a šest iznad Crnog mora, prenela je agencija RIA Novosti. Ističe se da su četiri drona oborena iznad Kaluškog i jedan iznad Kurskog regiona. (Tanjug/RIA Novosti)