SNS: Vučić slobodno prošetao Novim Sadom - bez kordona policije, vojske i specijalaca

RTV pre 4 sati  |  RTV
NOVI SAD - Povodom boravka predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Novom Sadu, gde je otvorio Sajam zavičaja, oglasio se Gradski odbor SNS-a saopštenjem u kome kaže da je "demaskirana još jedna ogromna obmana opozicije" i demontiran "brutalni spin".

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić slobodno je prošetao Novim Sadom. Jeo indeks sendvič u jednom od najpopularnijih gradskih kioska sa brzom hranom i razgovarao sa građanima. Bez kordona policije, vojske, specijalaca, stotina stranačkih aktivista. Sam, sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem i njegovim sinovima. Potom je posetio Sajam zavičaja, gde se i obratio, i onda je sa Vučevićem, gradonačelnikom Žarkom Mićinom, minstarkom Adrijanom Mesarović i predsednicom
