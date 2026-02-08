SNS: Vučić slobodno prošetao Novim Sadom - bez kordona policije, vojske i specijalaca

NOVI SAD - Povodom boravka predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Novom Sadu, gde je otvorio Sajam zavičaja, oglasio se Gradski odbor SNS-a saopštenjem u kome kaže da je "demaskirana još jedna ogromna obmana opozicije" i demontiran "brutalni spin".

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić slobodno je prošetao Novim Sadom. Jeo indeks sendvič u jednom od najpopularnijih gradskih kioska sa brzom hranom i razgovarao sa građanima. Bez kordona policije, vojske, specijalaca, stotina stranačkih aktivista. Sam, sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem i njegovim sinovima. Potom je posetio Sajam zavičaja, gde se i obratio, i onda je sa Vučevićem, gradonačelnikom Žarkom Mićinom, minstarkom Adrijanom Mesarović i predsednicom