(VIDEO) Jokić je ‘skinuo’ Oskara, ‘skinuće’ i najboljeg

Košarkaši Denvera protekle noći pobedili su Čikago u gostima, a Nikola Jokić posle još jedne neverovatne partije izbio je na drugo mesto u istoriji NBA lige po broju partija u kojima je imao dvocifren učinak u tri statističke kategorije.

Srpski reprezentativac je meč u legendarnom „Junajted centru“ završio sa 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija i tako upisao 182. tripl-dabl u karijeri i prestigao čuvenog Oskara Robertsona na poziciji broj dva. Centru Nagetsa je to bio 19. tripl-dabl u sezoni. Ispred njega na večnoj listi nalazi se samo još Rasel Vestbruk sa 207 tripl-dabl mečeva. Pašće i Rasel, kao što je pao Oskar, a klub iz Denvera je na X nalogu objavio video sa pet sjajnih asistencija na putu