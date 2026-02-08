"Bejbi Jokić" i Durant srušili šampiona, ne može bez prve zvezde!

Gledali smo jednu pravu plej-of utakmicu, iako se radi o meču u regularnom delu sezone.

Nešto na šta nismo navikli, odbrane su bile na veoma visokom nivou, posebno na Durantu, ali Oklahoma nije mogla bez prve zvezde. Na kraju slavlje Hjustona u Oklahomi, 112:106. Iako je večeras igrala bez Šeja Gildžes-Aleksandera, Oklahoma je imala sve konce igre u svojim rukama u prvom poluvremenu, imala u jednom trenutku i +15 poena nad odličnim Hjustonom, ali su to ispuštali polako u trećoj kada su košarkaši Hjustona počeli da pogađaju trojke. Drugom trojkom