Inter kontroliše Seriju A, Sasuolo "razbijen" za petu u nizu, Matić "pocrveneo"

Fudbaleri Intera deklasirali su Sasuolo u gostima rezultatom 5:0 u 24. kolu italijanske Serije A.

Izabranici Kristijana Kivua su upisali peti ligaški trijumf zaredom i nastavili da dobijaju takozvane "male" utakmice, na kojima se po pravilu i osvaja titula. Učinkom u derbijima se ove sezone ne mogu pohvaliti, ali pogled na tabelu kaže da je Inter sada ubedljivo prvi sa 58 bodova. Milan ima osam bodova manje i meč manje, ali veliko je pitanje da li gradski rival može da do kraja prati ritam koji je nametnuo Inter. Što se tiče Sasuola, on je na 11. poziciji sa 29