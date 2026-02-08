Inter kontroliše Seriju A, Sasuolo "razbijen" za petu u nizu, Matić "pocrveneo"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Inter kontroliše Seriju A, Sasuolo "razbijen" za petu u nizu, Matić "pocrveneo"

Fudbaleri Intera deklasirali su Sasuolo u gostima rezultatom 5:0 u 24. kolu italijanske Serije A.

Izabranici Kristijana Kivua su upisali peti ligaški trijumf zaredom i nastavili da dobijaju takozvane "male" utakmice, na kojima se po pravilu i osvaja titula. Učinkom u derbijima se ove sezone ne mogu pohvaliti, ali pogled na tabelu kaže da je Inter sada ubedljivo prvi sa 58 bodova. Milan ima osam bodova manje i meč manje, ali veliko je pitanje da li gradski rival može da do kraja prati ritam koji je nametnuo Inter. Što se tiče Sasuola, on je na 11. poziciji sa 29
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Moćni Inter u Sasuolu, Matiću crveni karton

Moćni Inter u Sasuolu, Matiću crveni karton

RTS pre 3 sata
Inter "petardom" uništio Sasuolo - Matić isključen

Inter "petardom" uništio Sasuolo - Matić isključen

B92 pre 3 sata
Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Železničar razbio Spartak: Četa Radomira Kokovića trasira put ka Evropi!

Hot sport pre 6 sati
Subotičani u ambisu: Majstorije Pedra na severu Srbije

Subotičani u ambisu: Majstorije Pedra na severu Srbije

Sport klub pre 6 sati
Buamgartner "zauzeo" Keln, milemtri protiv "jarčeva"!

Buamgartner "zauzeo" Keln, milemtri protiv "jarčeva"!

Sportske.net pre 6 sati
Pobeda fudbalera Železničara na gostovanju spartaku: Subotičani sve bliži ispadanju

Pobeda fudbalera Železničara na gostovanju spartaku: Subotičani sve bliži ispadanju

Dnevnik pre 6 sati
Pančevci "pokorili" i Suboticu i sad jasno gledaju ka Evropi, Spartak u velikom problemu

Pančevci "pokorili" i Suboticu i sad jasno gledaju ka Evropi, Spartak u velikom problemu

Sportske.net pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInter

Regioni, najnovije vesti »

Izvanredan uspeh paraćinske bokserke: Lenki zlato na „Olimpijskim nadama“ (foto)

Izvanredan uspeh paraćinske bokserke: Lenki zlato na „Olimpijskim nadama“ (foto)

Večernje novosti pre 55 minuta
Objavljeno saopštenje MUP-a posle obračuna. Osumnjičeni (G.M.) je uhapšen i prebačen u Opštu bolnicu Pirot!

Objavljeno saopštenje MUP-a posle obračuna. Osumnjičeni (G.M.) je uhapšen i prebačen u Opštu bolnicu Pirot!

Plus online pre 1 sat
Sprečeno ubistvo vođe navijača u Novom Pazaru: Naoružana grupa upala u prostorije grupe, pa izbila tuča (video)

Sprečeno ubistvo vođe navijača u Novom Pazaru: Naoružana grupa upala u prostorije grupe, pa izbila tuča (video)

Mondo pre 1 sat
Kancelarija Dalaj Lame negira da se on sastao sa Epstinom

Kancelarija Dalaj Lame negira da se on sastao sa Epstinom

Radio 021 pre 1 sat
Vlasnici reptila u Kraljevu o nesvakidašnjoj vezi s egzotičnim ljubimcima (VIDEO)

Vlasnici reptila u Kraljevu o nesvakidašnjoj vezi s egzotičnim ljubimcima (VIDEO)

Glas Šumadije pre 2 sata