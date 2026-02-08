Obradović pred Budućnost: "Da odigramo hladne glave u vrućoj atmosferi"

Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 sati gostuju podgoričkoj Budućnosti u "Morači" u meču poslenjeg kola grupe B AdmiralBet ABA lige.

Crveno-beli u prestonicu Crne Gore dolaze posle evroligaškog poraza od Makabija u "Areni", a bez obzira na ishod utakmice protiv Budućnosti zavšiće kao drugoplasirani tim u grupi, dok će Podgoričani kao lideri u narednu fazu takmičenja. Trener Zvezde Saša Obradović ne želi nikakve izgovore, iako je njegova ekipa u izuzetno zahtevnom ritmu utkamica. "Očekuje nas jako teška utakmica, biće to peti meč u samo 10 dana, to je jako težak ritam za svakoga. Međutim, to nije