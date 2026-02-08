Zastrašujuće scene na ZOI, Lindzi Von doživela težak pad u spustu

Zastrašujuće scene na ZOI, Lindzi Von doživela težak pad u spustu

Posle mnogo problema sa povredama kolena, Lindzi Von je silno želela da nastupi ove godine na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, ali današnje takmičenje u spustu je pokazalo da, nažalost, za to nije bila spremna.

Posle samo nekoliko sekundi od početka trke, ona je tokom uzleta zakačila kapiju izgubila kontrolu i doživela teško prizemljenje. Iz onoga što je moglo da se vidi, najveći problem je što je najpre glavom udarila u tlo. Naravno, odmah je takmičenje prekinuto, ukazuje joj se pomoć na licu mesta, a spreman je i helikopter koji će je prevesti do najbliže klinike. Više informacija o njenom aktuelnom stanju saznaćemo u toku dana, a uznemirujući snimak njenog pada možete
