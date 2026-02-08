Vučić: Uskoro pokrećemo otkup stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili

Vučić: Uskoro pokrećemo otkup stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili
Sputnik pre 23 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu i poručio Krajišnicima da je Srbija njihova porodica, da su tu sa svojim narodom i najsigurniji, kao i da će uskoro biti preduzeta akcija otkupa stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili.
"A mi ćemo uskoro preduzeti akciju koju sam rekao oko otkupa onih stanova što su stranci gradili, a mi vam kao dali, a u stvari vi to plaćate, pa ćemo to sada gledati da rešimo i da vidimo za one koji se još nisu skućili, nema ih mnogo, ali da im pomognemo i da gledamo da i oni mogu da uživaju u svom novom domu, u svojoj Srbiji", rekao je Vučić. On im je zahvalio, kako je rekao, za sve ono što ste u prethodnim godinama i decenijama učinili za Srbiju. Poručio