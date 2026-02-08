Vučić: Uskoro pokrećemo otkup stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu i poručio Krajišnicima da je Srbija njihova porodica, da su tu sa svojim narodom i najsigurniji, kao i da će uskoro biti preduzeta akcija otkupa stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili.

"A mi ćemo uskoro preduzeti akciju koju sam rekao oko otkupa onih stanova što su stranci gradili, a mi vam kao dali, a u stvari vi to plaćate, pa ćemo to sada gledati da rešimo i da vidimo za one koji se još nisu skućili, nema ih mnogo, ali da im pomognemo i da gledamo da i oni mogu da uživaju u svom novom domu, u svojoj Srbiji", rekao je Vučić. On im je zahvalio, kako je rekao, za sve ono što ste u prethodnim godinama i decenijama učinili za Srbiju. Poručio