Ana Ivanović se oglasila zbog Lindzi Von i njenog pada i preloma: "Moje srce..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ana Ivanović se oglasila zbog Lindzi Von i njenog pada i preloma: "Moje srce..."

Prošlo je više od 10 sati otkako se dogodio stravičan pad najveće zvezde Zimskih olimpijskih igara, legendarne Lindzi Von.

Ova 41-godišnja Amerikanka je doživela težak pad i prelom, ostala je u jaucima, a sada se zbog nje javila i naša bivša teniserka - Ana Ivanović, koja joj je poslala poruku. Lindzi Von je živa legenda, ona je jedna od najboljih ikada u zimskim sportovima, dok je i pred same Zimske olimpijske igre doživela povredu i kidanje ligamenata. Nije je to sprečilo da stane na skije, ali... Izgleda da je bolje da to nije uradila, pošto je samo pogoršala svoje stanje. Već u 13.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Jedan bod odlučio šampiona: SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju ispred Japana

Jedan bod odlučio šampiona: SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju ispred Japana

Kurir pre 15 minuta
"Koleno mi nije otečeno, idem po medalju": Posle ovih reči Lindzi Von svi zanemeli od straha

"Koleno mi nije otečeno, idem po medalju": Posle ovih reči Lindzi Von svi zanemeli od straha

Mondo pre 18 minuta
SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

Radio sto plus pre 30 minuta
I Novak mu se divi: Ilija Malinin doneo zlato Americi

I Novak mu se divi: Ilija Malinin doneo zlato Americi

Sport klub pre 1 sat
Lindzi Von slomila levu nogu nakon pada u spustu

Lindzi Von slomila levu nogu nakon pada u spustu

Politika pre 1 sat
Američka skijašica Lindzi Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Američka skijašica Lindzi Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Insajder pre 2 sata
Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana IvanovićOlimpijske igrezimske olimpijske igrelindzi von

Sport, najnovije vesti »

SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju

Danas pre 35 minuta
Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Ko je Lindzi Von koja je doživela težak pad na ZOI?

Danas pre 1 sat
Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Majstorija Soboslaja nije bila dovoljna, Siti preokretom došao do pobede u derbiju Premijer lige

Danas pre 4 sati
Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Viktor Troicki nakon mečeva u Čileu: Težak poraz, momci su se borili

Danas pre 5 sati
Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Bivša specijalna državna tužiteljka Crne Gore koja je u bekstvu uputila otvoreno pismo javnosti

Danas pre 5 sati