MUP: Sutra počinjemo sa kontrolom saobraćaja u sklopu međunarodne akcije ROADPOL

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministarstvo unutrašnjih poslova sutra počinje sa sprovođenjem međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da akciju sprovode pripadnici MUP-a i Uprave saobraćajne policije u periodu od 9. do 15. februara. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Tokom ove akcije, saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi
