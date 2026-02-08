Novi Beograd rasturio Partizan u Regionalnoj ligi sa 14 golova razlike

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na svom terenu Partizan rezultatom 24:10 (5:4, 8:3, 5:0, 6:3) u meču devetog kola Regionalne lige.

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bili su Vasilije Martinović i Miloš Ćuk sa po četiri postignuta gola. Nikola Lukić, Vuk Milojević i Viktor Urošević dali su po tri pogotka. U redovima Partizana istakao se Kosta Bodiroga sa tri gola, a Ognjen Ilić je postigao dva. Novi Beograd se nalazi na trećem mestu na tabeli Regionalne lige sa 20 bodova, dok je Partizan poslednji, na osmoj poziciji bez bodova. U sledećem kolu, Novi Beograd će gostovati Radničkom u