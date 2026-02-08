Siniša Karan ili Branko Blanuša: Danas odluka o predsedniku Republike Srpske

U Republici Srpskoj se održavaju ponovljeni prevremeni izbori za predsednika Srpske na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština.

Pravo glasa ima oko 85.000 birača. U Palatu Republike u Banjaluci će Siniša Karan, kandidat vladajućih ili opozicioni Branko Blanuša. Izbori se odlukom Centralne izborne komisije BiH ponavljaju na pojedinim biračkim mestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom. Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj su održani 23. novembra, a