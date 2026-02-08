Vučić sa saradnicima na Petrovaradinskoj tvrđavi: Novi planovi za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić sa saradnicima na Petrovaradinskoj tvrđavi: Novi planovi za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović na Petrovaradinskoj tvrđavi sa kojima je razgovarao o planovima za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije.

Sa njima su zajedno, na Petrovaradinskoj tvrđavi, bili i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. "Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije", napisao je Vučić na Instagram profilu @buducnostsrbijeav. Prethodno, Vučić je otvorio Sajam zavičaja na
