Zelenski o ruskim napadima na nuklearne elektrane: "Čak ni teroristi nisu to radili"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da današnji ruski napadi na postrojenja od kojih zavisi rad nuklearnih elektrana u Ukrajini imaju, kako je naveo, "nivo udara koji nijedan terorista na svetu ne bi dozvolio".

Zelenski je naveo u večernjem video-obraćanju da su Rusi u noći između 6. i 7. februara napali, između ostalog, postrojenja od kojih zavisi rad nuklearnih elektrana, što, kako je ukazao, predstavlja pretnju ne samo za Ukrajinu, već i za Evropu, prenosi RBK-Ukrajina. "Danas su blokovi naših ukrajinskih nuklearnih elektrana smanjili proizvodnju, jedan blok se automatski isključio. Ovo je nivo udara koji nijedan terorista na svetu nikada sebi nije dozvolio", naveo je