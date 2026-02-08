Bila je dobra energija: Saša Kovačević održao i treći veliki koncert u Plavoj dvorani - "Dan je bio turbulentan" (foto)

POP zvezda Saša Kovačević održao je večeras i treći veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu.

Foto: Novosti Odlučio da koncert otpočne svojim velikim hitom, baladom koja ima jaku poruku, a koja nosi naziv "Prevarena", a publika u Plavoj dvorani pevala je uglas sa njim. - Večeras je dobra energija. Nismo imali vremena da se bavimo produkcijom, sve je bilo u minut do dvanaest. Iz tog razloga sam pod nekom tenzijom. Sinoć ništa nisam spavao kako treba, da l' je do adrenalina, il zato što je komšija pored bušio... Ne znam... Ceo dan mi je turbulentan. Arena je
