Čudesni Nikola Jokić oduševio svet: Srbinov čas košarke i novi tripl-dabl, sad se juri Vestbruk (video)

NIKOLA Jokić kao da nije ni bio povređen. On je u petoj utakmici od povratka na teren pokazao zašto je neko bez koga je nemoguće zamisliti igru Denver nagetsa. Srbin je blistao u pobedi nad Čikagom sa 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16).

FOTO: Tanjug/AP Somborac je upisao novi tripl-dabl, drugi uzastopni, a 182. ukupno čime se probio na drugo mesto večne liste po ovom paramteru. Ispred njega je samo Rasel Vestbruk (207). Jokić je utakmicu završio sa 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija. Ovo su impresivne brojke za nekoga koji je do pre dve nedelje bio van terena zbog povrede. Ipak, Nikola je odavno pokazao da on može sve. Što se utakmice tiče, Denver je imao zaostatak posle prvog poluvremena od