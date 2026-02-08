Emotivne reči sestre Lindzi Von! Oglasila se posle jezivog pada legendarne Amerikanke!

Nesreća se dogodila tokom takmičenja u Kortini.

FOTO: Tanjug/AP Proslavljena skijašica Lindzi Von danas je doživela tešku povredu, posle jezivog pada na spustu u Kortini d'Ampeco. Legendarna Amerikanka pala je prilikom takmičenja, koje je momentalno prekinuto, a ona helikopterom prebačena u bolnicu, uz pomoć lekarske službe. Sada se oglasila njena sestra Karin Kildou i emotivnim rečima opisala šta se dešavalo: - Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem - kazala je sestra Lindzi Von. Iako je