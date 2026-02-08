"Stavljam svoju budućnost premijerke na kocku": Takaiči raspisala vanredne izbore, stigli prvi rezultati

Večernje novosti pre 32 minuta
"Stavljam svoju budućnost premijerke na kocku": Takaiči raspisala vanredne izbore, stigli prvi rezultati

PREMIJERKA Japana Sanae Takaiči raspisala je vanredne izbore.

Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP) Kako prenosi japanski javni servis NHK, njena Liberalno-demokratska partija LDP osvojila je većinu poslaničkih mesta u parlamentu. Izborna pobeda Takaiči, prve žene na čelu japanske vlade, na ovim izborima dodatno učvršćuje njen mandat, a uspeh LDP-a imaće značajan uticaj po unutrašnju, fiskalnu i spoljnu politiku u narednim godinama, prenose mediji. - Stavljam svoju budućnost kao premijerke na kocku. Želim da građani direktno
Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaVanredni izboriJapanIzbori

