Srbi veruju dinaru: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025.

B92 pre 3 sata
Rast štednje stanovništva je nastavljen i u drugoj polovini 2025. godine, kada je dinarska štednja povećana za 10,4 milijarde dinara, odnosno za 5,3 odsto i krajem decembra je iznosila 206,2 milijarde dinara, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

NBS je navela i da je u istom periodu porasla i devizna štednja i to za 459,5 miliona evra ili 2,9 odsto i dostigla nivo od 16,2 milijarde evra na kraju 2025. Posmatrano na nivou godine, dinarska štednja je povećana za 15,0 milijardi dinara ili za 7,8 odsto, dok je devizna štednja povećana za 772,5 miliona evra odnsno za 5,0 odsto. Istovremeno, učešće dinarske štednje je blizu 10 odsto ukupne štednje u domaćim bankama, što je znatno poboljšanje, s obzirom na to da
