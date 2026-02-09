Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1

Beta pre 2 sata

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je meru kućnog pritvora uz obavezu nošenja nanogice, V.S. zbog sumnje da je novembra prošle godine na Trgu Nikole Pašića napao novinarsku ekipu N1, prenela je ta televizija.

N1 je objavio nezvanična saznanja da je V.S. priznao krivicu tokom saslušanja kod tužioca.

V.S. je uhapšen u četvrtak i osumnjičen za krivično delo sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa, saopštilo je ranije Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Napad na novinarsku ekipu N1 dogodio se 20. novembra prošle godine dok su snimali prostor kod Doma Narodne skupštine i improvizovano šatorsko naselje pristalica vlasti.

V.S. je tada prišao novinarskoj ekipi, uzeo kameru i više puta je bacio na kolovoz posle čega se udaljio, a policajci koji su bili nedaleko nisu reagovali.

(Beta, 09.02.2026)

Povezane vesti »

Veliki uspeh policije! posle 2,5 meseca pronašli napadača na novinare u sred bela dana na 2,5 metra od njih! Veliki uspeh…

Veliki uspeh policije! posle 2,5 meseca pronašli napadača na novinare u sred bela dana na 2,5 metra od njih! Veliki uspeh policije!

Volim Zrenjanin pre 35 minuta
Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1 kod Pionirskog parka

Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1 kod Pionirskog parka

Insajder pre 1 sat
Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1

Kućni pritvor osumnjičenom za prošlogodišnji napad na novinarsku ekipu N1

Danas pre 2 sata
Napadaču na ekipu N1 određen kućni pritvor

Napadaču na ekipu N1 određen kućni pritvor

N1 Info pre 3 sata
Napadaču na ekipu N1 određen kućni pritvor

Napadaču na ekipu N1 određen kućni pritvor

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Zajednica umetnosti i kulture (ZUK): „Neposlušni” u ustanovama kulture diskreditovani, ukidaju se finansije i menjaju uprave…

Zajednica umetnosti i kulture (ZUK): „Neposlušni” u ustanovama kulture diskreditovani, ukidaju se finansije i menjaju uprave

Mašina pre 35 minuta
SRCE: Povećanje minimalca ugrožava dečiji dodatak

SRCE: Povećanje minimalca ugrožava dečiji dodatak

Danas pre 30 minuta
Macut: Država veoma ozbiljno shvata pitanje bezbednosti dece na internetu

Macut: Država veoma ozbiljno shvata pitanje bezbednosti dece na internetu

RTV pre 10 minuta
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Pirotske vesti pre 34 minuta
Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

Blic pre 0 minuta