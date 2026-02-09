Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Beta pre 54 minuta

U nedelju 15. februara, na Dan državnosti Srbije i praznik Sretenje, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene, objavio je danas Beoinfo.Ali u ponedeljak, 16. februara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, a tako i u utorak, 17. februara.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00-24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji rade u vreme državnih i drugih praznika, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena.

Radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata na Dan državnosti je određeno Odlukom o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.

