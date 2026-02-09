Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Beta pre 54 minuta

U nedelju 15. februara, na Dan državnosti Srbije i praznik Sretenje, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene, objavio je danas Beoinfo.Ali u ponedeljak, 16. februara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati, a tako i u utorak, 17. februara.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00-24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji rade u vreme državnih i drugih praznika, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena.

Radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata na Dan državnosti je određeno Odlukom o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.

(Beta, 09.02.2026)

Povezane vesti »

Radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji u Beogradu na Dan državnosti

Radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji u Beogradu na Dan državnosti

Ekapija pre 8 minuta
Radno vreme za Sretenje: Kako će raditi prodavnice u Beogradu

Radno vreme za Sretenje: Kako će raditi prodavnice u Beogradu

Euronews pre 13 minuta
Sekretarijat objavio: Ovako će raditi prodavnice i benzinske pumpe tokom praznika

Sekretarijat objavio: Ovako će raditi prodavnice i benzinske pumpe tokom praznika

IndeksOnline pre 1 sat
Dan državnosti: Radno vreme prodavnica, dežurnih objekata i pumpi

Dan državnosti: Radno vreme prodavnica, dežurnih objekata i pumpi

NIN pre 1 sat
Radno vreme za Sretenje, oglasio se Sekretarijat za privredu: Evo kada i dežurni objekti mogu da budu zatvoreni, a ko mora da…

Radno vreme za Sretenje, oglasio se Sekretarijat za privredu: Evo kada i dežurni objekti mogu da budu zatvoreni, a ko mora da radi non-stop

Blic pre 49 minuta
Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Radio sto plus pre 48 minuta
Radno vreme za Sretenje: Evo kako će raditi prodavnice, tržni centri i apoteke tokom praznika

Radno vreme za Sretenje: Evo kako će raditi prodavnice, tržni centri i apoteke tokom praznika

Mondo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dan državnosti SrbijeSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Žaklina Tatalović dobitnica nagrade za najbolji Iks nalog u izboru PC Press-a

Žaklina Tatalović dobitnica nagrade za najbolji Iks nalog u izboru PC Press-a

N1 Info pre 8 minuta
Kancelarija Tomanović: Inspektorima Milenkoviću i Mitiću smanjeno obezbeđenje

Kancelarija Tomanović: Inspektorima Milenkoviću i Mitiću smanjeno obezbeđenje

Insajder pre 13 minuta
Za nedelju dana 13 ljudi poginulo u planinama Italije

Za nedelju dana 13 ljudi poginulo u planinama Italije

Beta pre 39 minuta
Vens u Jermeniji koju do sada nikad nije posetio neki potpredsednik ili predsednik SAD na dužnosti

Vens u Jermeniji koju do sada nikad nije posetio neki potpredsednik ili predsednik SAD na dužnosti

Beta pre 4 minuta
Radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji u Beogradu na Dan državnosti

Radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji u Beogradu na Dan državnosti

Ekapija pre 8 minuta