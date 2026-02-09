RHMZ nanizao hitna upozorenja! Udari košave do 100 na sat, puno snega i ledena kiša! A onda preko noći skok na čak 18 stepeni

Blic pre 1 sat
RHMZ nanizao hitna upozorenja! Udari košave do 100 na sat, puno snega i ledena kiša! A onda preko noći skok na čak 18 stepeni…
Pred Srbijom je period dinamičnih vremenskih prilika, uključujući guste magle, sneg i snažno olujno duvanje košave U toku ove nedelje temperature će biti i do 18 stepeni, ali uz nastavka nestabilnog vremena sa kišom i snegom ​Srbiju danas očekuje pravi meteorološki "napad” sa svih strana! Dok smo se jutros borili sa gustom maglom i vidljivošću manjom od 200 metara, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje dramatičan razvoj situacije u narednim satima.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

PROGNOZA: Vraća se zima

PROGNOZA: Vraća se zima

Ozon press pre 33 minuta
Upozorenje RHMZ: Sneg, ledena kiša i olujni vetar

Upozorenje RHMZ: Sneg, ledena kiša i olujni vetar

RTV pre 1 sat
AMSS: Promenljivi uslovi vožnje, ujutro magla i smanjena vidljivost

AMSS: Promenljivi uslovi vožnje, ujutro magla i smanjena vidljivost

Serbian News Media pre 2 sata
Stanje na putevima: Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, vozačima se savetuje oprez

Stanje na putevima: Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, vozačima se savetuje oprez

Glas Zaječara pre 2 sata
Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, jaka košava i pad temperature

Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, jaka košava i pad temperature

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas promenljiv vetar, u toku dana oblačno vreme

Danas promenljiv vetar, u toku dana oblačno vreme

Serbian News Media pre 2 sata
Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali

Sneg već veje u ovom delu Srbije, evo kada se očekuje i u ostalim! Od ovog dana preokret kakav niste očekivali

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Novi protest radnica Apoteke Beograd 11. februara

Novi protest radnica Apoteke Beograd 11. februara

Mašina pre 7 minuta
VAŠA PISMA! Stefan Ćirić: Moje selo Cerev Del i dalje odsečeno od sveta. Molim vas, ljudi, pomagajte!

VAŠA PISMA! Stefan Ćirić: Moje selo Cerev Del i dalje odsečeno od sveta. Molim vas, ljudi, pomagajte!

Plus online pre 8 minuta
Filmska otmica u Beogradu: Ko je i zašto kidnapovao makedonskog pevača Daniela Kajmakoskog

Filmska otmica u Beogradu: Ko je i zašto kidnapovao makedonskog pevača Daniela Kajmakoskog

Blic pre 8 minuta
Pojačana kontrola autobusa i kamiona od 9. do 15. februara

Pojačana kontrola autobusa i kamiona od 9. do 15. februara

Pressek pre 7 minuta
Test savezništva

Test savezništva

Kurir pre 3 minuta