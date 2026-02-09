RHMZ nanizao hitna upozorenja! Udari košave do 100 na sat, puno snega i ledena kiša! A onda preko noći skok na čak 18 stepeni…

Pred Srbijom je period dinamičnih vremenskih prilika, uključujući guste magle, sneg i snažno olujno duvanje košave U toku ove nedelje temperature će biti i do 18 stepeni, ali uz nastavka nestabilnog vremena sa kišom i snegom ​Srbiju danas očekuje pravi meteorološki "napad” sa svih strana! Dok smo se jutros borili sa gustom maglom i vidljivošću manjom od 200 metara, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje dramatičan razvoj situacije u narednim satima.