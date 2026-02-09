U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

Blic pre 1 sat
Avioni su potpuno novi modeli i smatraju se najboljima u svetu.

Trenutno stanje arsenala Ukrajine uključuje F-16 avione, ali nijedan nov model. Ukrajina ima sporazume sa međunarodnim partnerima o isporuci 150 novih švedskih borbenih aviona "gripen" i 100 francuskih aviona "rafal", što će značajno ojačati Ratno vazduhoplovstvo te zemlje, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "Ukrajina ima sporazume o isporuci 150 borbenih aviona "gripen" i 100 "rafal". To su najbolji avioni, po našem mišljenju, na svetu",
Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona Gripen i 100 aviona Rafal

Telegraf pre 2 sata
