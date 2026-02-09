(Video) Dete (5) bez svesti izvukli iz fontane Devojčica u kritičnom stanju! Horor u Grčkoj: Otac uhapšen

Blic pre 4 sati
(Video) Dete (5) bez svesti izvukli iz fontane Devojčica u kritičnom stanju! Horor u Grčkoj: Otac uhapšen
Prolaznici su izvukli devojčicu iz vode i ukazali pomoć pre dolaska hitne službe Nakon reanimacije, hitno je prebačena u dečiju bolnicu gde lekari ulažu napore za njen život Petogodišnja devojčica izvučena je bez svesti iz fontane, u Grčkoj, a zahvaljujući brzoj reakciji lekara, uspela je da preživi iako je još uvek u kritičnom stanju. Otac deteta je priveden i trenutno se ispituje kako je došlo do ovog tragičnog incidenta. Incident se odigrao u nedelju uveče na
Dete bez svesti izvukli iz fontane: Grčka policija odmah uhapsila oca (video)

Dete bez svesti izvukli iz fontane: Grčka policija odmah uhapsila oca (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Grčka

