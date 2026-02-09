Voz naleteo na kombi Teška nesreća na pruzi Zablaće-Čačak: Ima povređenih, obustavljen železnički saobraćaj

Železnički saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen Stepen povreda još uvek nije poznat Jutros u 9 časova došlo je do teške nesreće na pruzi Zablaće – Čačak, kada su se na putnom prelazu sudarili voz i kombi vozilo. - Sve se desilo na mestu koje je u potpunosti propisno obeleženo saobraćajnim znacima i zonom potrebne preglednosti.

Međutim, uprkos tome došlo je do naleta pomenutog voza na kombi. Jedno lice je povređeno - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem. Stepen povreda vozača kombija za sada nije poznat. Na lice mesta upućene su ekipe policije i Hitne pomoći, a očekuje se i dolazak nadležnih iz Železnica Srbije. Železnički saobraćaj na ovoj deonici je u prekidu. Naknadno, u čačanskoj bolnici je preminuo vozač kombija star 42 godine, a prve slike pogledajte u odvojenoj vesti. (RINA)