Zatraženo ukidanje prevremenog penzionisanja! U ovoj zemlji traže posebna ograničenja: Evo ko će sada moći da ode ranije u penziju

Ove mere se uvode kako bi se obezbedila finansijska održivost penzionog sistema u budućnosti Zeleni naglašavaju važnost dobrovoljnog produžetka radnog veka uz odbijanje zakonskog povećanja starosne granice za penzionisanje Zelena stranka u Nemačkoj želi da omogući da se u budućnosti penzionišu sa 63 godine samo oni kojima zdravlje više ne dozvoljava da rade. Oni predstavljaju koncept koji opisuje kako bi to moglo da funkcioniše u praksi. Zeleni u Bundestagu žele da
