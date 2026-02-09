Žestok šamar Trampu! Ovo se nije desilo u istoriji Superboula: Skrivene poruke u nastupu poznatog repera, lider Amerike kipti od besa! (foto, video)
Blic pre 3 sata
Nastup je izazvao različite reakcije, od pohvala za predstavljanje kulture do kritika Donalda Trampa Ovaj nastup označava istorijski trenutak kao prvi izveden u potpunosti na španskom jeziku na Superboulu Portorikanski reper Bed Bani (Bad Bunny), jedan od najpopularnijih muzičara na svetu, održao je najiščekivaniji nastup godine, onaj na poluvremenu Superboula u Santa Klari u Kaliforniji. Međutim, nastup se nimalo nije dopao američkom predsedniku Donaldu Trampu