Žestok šamar Trampu! Ovo se nije desilo u istoriji Superboula: Skrivene poruke u nastupu poznatog repera, lider Amerike kipti od besa! (foto, video)

Nastup je izazvao različite reakcije, od pohvala za predstavljanje kulture do kritika Donalda Trampa Ovaj nastup označava istorijski trenutak kao prvi izveden u potpunosti na španskom jeziku na Superboulu Portorikanski reper Bed Bani (Bad Bunny), jedan od najpopularnijih muzičara na svetu, održao je najiščekivaniji nastup godine, onaj na poluvremenu Superboula u Santa Klari u Kaliforniji. Međutim, nastup se nimalo nije dopao američkom predsedniku Donaldu Trampu