CIK BiH: Na prevremenim izborima za predsednika RS Karan osvojio skoro 11 hiljada glasova više od Blanuše

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) objavila je večeras preliminarne rezultate prevremenih izbora za predsednika RS, prema kojima je Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 224.384 glasa, a Branko Blanuša (SDS), kandidat opozicije 213.513 glasova.

CIK BiH će morati utvrditi rezultate ovih izbora i potvrditi, pre nego što Karan preuzme mandat. Danas su ponovljeni izbori na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u RS, na osnovu ranije odluke CIK-a da poništi rezultate izbora sa tih biračkih mesta zbog utvrđenih izbornih neregularnosti. Na ponovljenim izborima glasalo je skoro 42.000 birača, a Karan je dobio više od deset hiljada glasova. Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što