Marija Korina Mačado: Opozicionar otet nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado izjavila je danas da je jedan od njenih najbližih saveznika otet nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora.

Vlasti su u nedelju iz zatvora pustile više istaknutih članova opozicije, nakon višemesečnih politički motivisanih pritvora. Mačado je na društvenim mrežama objavila da je Huan Pablo Gvanipa otet oko ponoći, u stambenom naselju Karakasa. „Teško naoružani ljudi, obučeni u civilnu odeću, nasilno su ga odveli. Zahtevamo njegovo trenutno oslobađanje“, napisala je Mačado na mreži X. Delsi Rodriges koja vrši dužnost predsenika Venecuele, pod pritiskom je da oslobodi