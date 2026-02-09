Marija Korina Mačado: Opozicionar otet nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora

Danas pre 35 minuta  |  Beta-AP
Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado izjavila je danas da je jedan od njenih najbližih saveznika otet nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora.

Vlasti su u nedelju iz zatvora pustile više istaknutih članova opozicije, nakon višemesečnih politički motivisanih pritvora. Mačado je na društvenim mrežama objavila da je Huan Pablo Gvanipa otet oko ponoći, u stambenom naselju Karakasa. „Teško naoružani ljudi, obučeni u civilnu odeću, nasilno su ga odveli. Zahtevamo njegovo trenutno oslobađanje“, napisala je Mačado na mreži X. Delsi Rodriges koja vrši dužnost predsenika Venecuele, pod pritiskom je da oslobodi
