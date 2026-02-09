Priznanje za Vučića: Zanimljiv spisak dosadašnjih dobitnika Ordena „Novomučenika bihaćko-petrovačkih“

Predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću sutra će u Beogradu biti uručen Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, orden će mu uručiti episkop bihaćko-petrovački Srpske pravoslavne crkve Sergije “za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema toj eparhiji i manastiru Rmanj”. Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih je orden koji dodijeljuje Eparhija bihaćko-petrovačka Srpske pravoslavne crkve, a ustanovljen je u spomen pravoslavnih hrišćana postradalih na prostoru Eparhije bihaćko-petrovačke u XX veku. Reč je o crkvenom odlikovanju koje se