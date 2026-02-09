Zbog čega svi žele na Mesec i ko vodi u novoj svemirskoj trci

Prva misija sa ljudskom posadom na Mesec posle više od 50 godina trebalo bi da poleti u narednim nedeljama.

Artemida Dva (Artemis Dva), misija američke svemirske agencije NASA-e, mogla bi da poleti u bilo kom trenutku od marta do početka aprila, u zavisnosti od niza činilaca, među kojima su završne provere letelice, položaj Meseca i vremenski uslovi. Iako posada neće kročiti na površinu Meseca, NASA se nada da će desetodnevna misija utrti put ka „trajnom prisustvu na Mesecu i slanju Amerikanaca na Mars“. Međutim, Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu jedina zemlja koja