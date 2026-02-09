Zbog čega svi žele na Mesec i ko vodi u novoj svemirskoj trci

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Zbog čega svi žele na Mesec i ko vodi u novoj svemirskoj trci

Prva misija sa ljudskom posadom na Mesec posle više od 50 godina trebalo bi da poleti u narednim nedeljama.

Artemida Dva (Artemis Dva), misija američke svemirske agencije NASA-e, mogla bi da poleti u bilo kom trenutku od marta do početka aprila, u zavisnosti od niza činilaca, među kojima su završne provere letelice, položaj Meseca i vremenski uslovi. Iako posada neće kročiti na površinu Meseca, NASA se nada da će desetodnevna misija utrti put ka „trajnom prisustvu na Mesecu i slanju Amerikanaca na Mars“. Međutim, Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu jedina zemlja koja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zbog čega svi žele na Mesec i ko vodi u novoj svemirskoj trci

Zbog čega svi žele na Mesec i ko vodi u novoj svemirskoj trci

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

Putevi Srbije - obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila 2026. godine (VIDEO)

Putevi Srbije - obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila 2026. godine (VIDEO)

Auto magazin pre 21 minuta
Električni Geely Galaxy A7

Električni Geely Galaxy A7

Auto blog pre 11 minuta
Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Kurir pre 22 minuta
Evo kolika će vam biti penzija sa samo 5 godina radnog staža u Nemačkoj: Ovo je detaljna računica

Evo kolika će vam biti penzija sa samo 5 godina radnog staža u Nemačkoj: Ovo je detaljna računica

Blic pre 17 minuta
U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

Blic pre 27 minuta