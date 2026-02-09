(Uživo) Predsednik Vučić primio episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija: Ne damo se, uz vas smo i uz majku Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

-Znate da smo uz vas, uz majku Srbiju. Ne damo se- rekao je episkop bihaćko-petrovački Sergijem. On je dodao da su jedina nada mladi. -Ljudi pričaju o tragediji drugih, ali kad pogledate u koliko mesta Srba nema ili ih je malo, ali svi su doživeli tragediju i mi i drugi. Mi koliko budemo mogli kao država da pomognemo, pomagaćemo uvek. To je jedan od najstradalnijih krajeva u Drugom svetskom ratu i u ovom. Uvek su Srbi tu živeli- rekao je predsednik Vučić.