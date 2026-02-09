(Video) „Zašto malene Eme više nema?“ Tužna slika ispred čačanske bolnice okupili se porodica, prijatelji i građani

ČAČAK: Porodica, prijatelji malene Eme, ali i građani Čačka okupili su se večeras ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanja kako i zašto je došlo do smrti četvorogodišnje devojčice nakon rutinske operacije trećeg krajnika.

Okupili smo se ovde da potražimo odgovore, da potražimo pravdu za Emu. Da se nikada nikome ne ponovi nešto slično. Dete je došlo na operaciju krajnika, a završilo je mrtvo. Na to ne sme da se ćuti, kazao je za RINU jedan od okupljenih. Uplakani i slomljeni bolom, na skupu su bili i Emini roditelji. Majka Sanja rekla je da joj niko ništa nije rekao, šta je sa njenim detetom već samo da mora za Beograd. Objava koju deli MediaPortalTV (@mediaportaltv) Medicinska