AMSS: Teretnjaci na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
AMSS: Teretnjaci na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati

Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati, dok je zadržavanje na prelazu Batrovci četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, na prelazu Kelebija, takođe na izlaznom terminalu, zadržavanje za teretnjake je dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a u Šidu pet sati za izlazak iz Srbije

AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a u Šidu pet sati za izlazak iz Srbije

Serbian News Media pre 34 minuta
Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a na prelazu Šid pet sati

Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a na prelazu Šid pet sati

Radio 021 pre 1 sat
AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a u Šidu pet sati za izlazak iz Srbije

AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, a u Šidu pet sati za izlazak iz Srbije

Insajder pre 2 sata
Vremenski haos na putu! Dok Srbiju ponegde pokriva sneg, Marko Čubrilo prognozira novi talas iznenađujućih promena

Vremenski haos na putu! Dok Srbiju ponegde pokriva sneg, Marko Čubrilo prognozira novi talas iznenađujućih promena

Dnevnik pre 3 sata
Očekuje nas zahlađenje sa snegom u većem delu Srbije, a onda nagla promena: Prognoza Čubrila do kraja nedelje

Očekuje nas zahlađenje sa snegom u većem delu Srbije, a onda nagla promena: Prognoza Čubrila do kraja nedelje

Mondo pre 5 sati
Zima se vratila na velika vrata: Sneg ponovo zavejao Srbiju, a prognoza za vikend će vas totalno dotući (video)

Zima se vratila na velika vrata: Sneg ponovo zavejao Srbiju, a prognoza za vikend će vas totalno dotući (video)

Mondo pre 5 sati
Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSKelebijaŠidsaobraćajgranicni prelazi

Društvo, najnovije vesti »

Ne možete nas sve pohapsiti i zatvoriti

Ne možete nas sve pohapsiti i zatvoriti

Danas pre 9 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 11. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 11. kolu?

Danas pre 1 sat
Kakav kraj sedmice! Petak 13, pa Dan zaljubljenih, Sveti Trifun i Zadušnice u istoj suboti, a u nedelju državni praznik

Kakav kraj sedmice! Petak 13, pa Dan zaljubljenih, Sveti Trifun i Zadušnice u istoj suboti, a u nedelju državni praznik

Blic pre 59 minuta
Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Posledice mogu biti ozbiljne i skupe, evo šta savetuje automehaničar

Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Posledice mogu biti ozbiljne i skupe, evo šta savetuje automehaničar

Blic pre 44 minuta
Goran Milić hitno operisan! Poznati novinar objavio snimak iz bolnice: "Doktori mi garantuju..."

Goran Milić hitno operisan! Poznati novinar objavio snimak iz bolnice: "Doktori mi garantuju..."

Blic pre 1 sat