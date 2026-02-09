AMSS: Teretnjaci na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati

Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati, dok je zadržavanje na prelazu Batrovci četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, na prelazu Kelebija, takođe na izlaznom terminalu, zadržavanje za teretnjake je dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.