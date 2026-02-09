"Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav": Bad Bunny nastupio u poluvremenu Superbola i razbesneo Trampa

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Variety
"Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav": Bad Bunny nastupio u poluvremenu Superbola i razbesneo Trampa

Portorikanski pevač Bad Bunny napravio je pravi spektakl na poluvremenu najgledanijeg sportskog događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, Superbolu.

Višestruki dobitnik Gremi nagrada izveo je medli svojih pesama uz bogatu scenografiju i niz gostujućih izvođača, među kojima su bili Lejdi Gaga i Riki Martin, a na sceni su mu društvo pravili Karol G, Cardi B, Young Miko, Džesika Alba i Pedro Paskal. Nastup je bio prepun suptilnih političkih referenci, ali je ključna tema bila - jedinstvo. Na kraju nastupa, Bad Bunny je poželeo da "Bog blagoslovi Ameriku", a zatim nabrojao svaku zemlju na američkom kontinentu,
Od 1% šanse za preživljavanje do šampiona

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

(VIDEO) Scena koja nije emitovana na TV: Uljez na Superboulu

Kenet Voker MVP Superbola!

(Foto) Finale 60. Superboula: Sijetl ubedljiv protiv Nju Inglanda, osvojio titulu posle 12 godina

Potpuna dominacija u Superboulu: Sihoksi pregazili Petriotse u prazniku američkog sporta!

Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

Pokrenuta istraga: Zašto se lome olimpijske medalje

Kadilak predstavio dizajn svog bolida u reklami tokom Superboula (VIDEO)

OFK u mećavi bolji od Čukaričkog

Miloš Ćuk: Uradićemo sve što je u našoj moći da nastavimo takmičenje u Ligi šampiona

Pokrenuta istraga: Zašto se lome olimpijske medalje

