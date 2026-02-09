"Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav": Bad Bunny nastupio u poluvremenu Superbola i razbesneo Trampa

Portorikanski pevač Bad Bunny napravio je pravi spektakl na poluvremenu najgledanijeg sportskog događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, Superbolu.

Višestruki dobitnik Gremi nagrada izveo je medli svojih pesama uz bogatu scenografiju i niz gostujućih izvođača, među kojima su bili Lejdi Gaga i Riki Martin, a na sceni su mu društvo pravili Karol G, Cardi B, Young Miko, Džesika Alba i Pedro Paskal. Nastup je bio prepun suptilnih političkih referenci, ali je ključna tema bila - jedinstvo. Na kraju nastupa, Bad Bunny je poželeo da "Bog blagoslovi Ameriku", a zatim nabrojao svaku zemlju na američkom kontinentu,